Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! AltayOnana mı?

Galatasaray, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester United'ın kalecileri Altay Bayındır ya da Andre Onana'dan birini kadroya katmak için devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 11:22
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 20. dakikada Davinson Sanchez, 65. dakikada Victor Osimhen ve 90+2. dakikada Mauro Icardi'den gelirken; Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 73. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

Bu karşılaşmayla birlikte ligde çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, 12 puana ulaşarak lider konumda yer aldı.

Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından kaleye bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için son olarak dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

YA ALTAY YA ONANA

Galatasaray'ın Ederson transferinde istediği sonuca ulaşamamasının ardından başka seçeneklere yöneldiği ve gündemine Manchester United'ın kalecileri Altay Bayındır ve Andre Onana'yı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

Caught Offside'ta yer alan habere göre, Galatasaray için Onana'nın ücret taleplerinin transferde önemli bir engel teşkil edebileceği ve Altay'ın transferde daha gerçekçi bir seçenek olarak görülebileceği belirtildi.

Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

Manchester United da bir kaleci transferi yapmak isterken gündeminde yer alan Emiliano Martinez ve Senne Lammens'in transferlerinin önümüzdeki saatlerde nasıl gelişeceğine bağlı olarak Altay ve Onana hakkında son kararını vereceği vurgulandı.

Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

Kırmızı Şeytanlar'ın yeni bir kaleci istediği ancak yedek kaleci olarak kimin kalacağına dair henüz nihai kararın verilmediği öne sürüldü.

