Galatasaray'ın kaleci transferindeki son durumu açıkladılar! Altay mı Onana mı?

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından kaleye bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için son olarak dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Caught Offside'ta yer alan habere göre, Galatasaray için Onana'nın ücret taleplerinin transferde önemli bir engel teşkil edebileceği ve Altay'ın transferde daha gerçekçi bir seçenek olarak görülebileceği belirtildi.