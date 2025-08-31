Süper Victor Osimhen

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray yönetiminin uzun uğraşlar sonunda Napoli'den tapusunu aldığı Victor Osimhen kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta Kayserispor deplasmanında sahne alan Nijeryalı golcü, 2025-26 sezonunun kendi adına ilk golünü kaydetmişti. Etkili presiyle Rizespor savunmasını yıpratan ve sahada basmadık yer bırakmayan 26 yaşındaki dünya yıldızı bu maçı da boş geçmedi.

BURASI EVİM

Osimhen maç sonrası galibiyeti değerlendirdi. Nijeryalı golcü, "Burası benim evim. Uzun seneler burada olacağım. RAMS Park'ta dünya futbolunun en önemli sahnelerinden birinde gol atmaya devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde zor kura çektik. Çok çalışmalıyız ve savaşmalıyız. Finale kadar gitmek istiyoruz" dedi.

MÜKEMMEL ASİST

65. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan adrese teslim ortasında kafayı vuran Osimhen topu ağlarla buluşturdu ve Süper Lig'deki ikinci golünü attı. Gol sonrası şık asistin sahibi Abdülkerim'i işaret eden yıldız forvet, takım arkadaşını tribünlere alkışlattı. İlk yarıda sakatlık yaşayan ancak oyuna devam eden Osimhen, 90. dakikada yerini Monaco'dan transfer edilen Singo'ya bıraktı.

SARA'DAN 9. ASİST

Gabriel Sara Galatasaray'ın çilingiri olduğunu bir kez daha gösterdi. Davinson Sanchez'in attığı ilk golde kornerde ortayı yapan Brezilyalı yıldız, Süper Lig'deki 9. asistine imzasını koydu. 26 yaşındaki orta saha bu 9 asistin 7'sini duran toptan yaptı.

MİNİK BARIŞ'A JEST

Kanseri yendiğini duyuran Galatasaraylı minik taraftar Barış, maç öncesi takım fotoğrafında yer aldı.