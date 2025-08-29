GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | NEOM'dan Barış Alper için flaş karar!

Galatasaray'da sergilediği performansla transferin gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yakından ilgilendiği biliniyordu.
Futbolcunun Suudi ekibine transfer durumu çok büyük merak konusu haline gelirken NEOM'dan flaş bir karar geldi.
G.Saray'ın 50 milyon euro'luk beklentisini çok bulan Suudi ekibi NEOM SC, şimdilik yeni teklif yapmadan bekleme kararı aldı.
