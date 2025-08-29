CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | NEOM'dan Barış Alper için flaş karar!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | NEOM'dan Barış Alper için flaş karar!

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz'a talip olan Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den transferde flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 10:20
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | NEOM'dan Barış Alper için flaş karar!

Galatasaray'da sergilediği performansla transferin gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yakından ilgilendiği biliniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | NEOM'dan Barış Alper için flaş karar!

Futbolcunun Suudi ekibine transfer durumu çok büyük merak konusu haline gelirken NEOM'dan flaş bir karar geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | NEOM'dan Barış Alper için flaş karar!

G.Saray'ın 50 milyon euro'luk beklentisini çok bulan Suudi ekibi NEOM SC, şimdilik yeni teklif yapmadan bekleme kararı aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 29 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 29 Ağustos Cuma 2025 08:58
Maçın ardından sert sözler! "Beşiktaşlılar kahır çekiyor" Maçın ardından sert sözler! "Beşiktaşlılar kahır çekiyor" 08:32
Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın dönemi! Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın dönemi! 08:09
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:35
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:30
Daha Eski
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:29
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 00:42
Diego Carlos'un iki talibi daha var! Diego Carlos'un iki talibi daha var! 00:38
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 00:03
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 00:03
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 00:02