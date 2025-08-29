GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | NEOM'dan Barış Alper için flaş karar!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da sergilediği performansla transferin gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yakından ilgilendiği biliniyordu.