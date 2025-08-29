Dişimize göre

Tarihinde 18. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray, lig aşamasında mücadele edecek ilk takım oldu. Monaco'da gerçekleştirilen kura çekiminde 4 torbadan 2'şer takım çeken sarı-kırmızılılar, toplamda 8 karşılaşma yapacak. İlk torbadan iki İngiliz ekibi Liverpool ve Manchester City'yi çeken temsilcimiz, ikinci torbadan ise Alman temsilcisi Frankfurt ile İspanyol devi Atletico Madrid'i çekti. Üçüncü torbadan Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Hollanda'nın köklü camialarından Ajax geldi.

FİKSTÜR BUGÜN ÇEKİLECEK

Galatasaray'ın da yer aldığı dördüncü torbadan Fransız temsilcisi Monaco ise son Belçika şampiyonu Union SG'yi çeken sarı-kırmızılılar ilk 24 takım arasına kalmaya çalışacak. Son 12 takım doğrudan elenecek. İlk 8 takım ise adını direkt 16 takım arasına yazdıracak. Kalan son 8 bilet için ise 8 ve 24. sırayı alan ekipler play-off maçları yapacak. Burada oynanacak iki maç sonrasında son 16 biletini alan takımlar netlik kazanacak. Maçların tarihi ise bugünkü fikstür çekiminde netleşecek. G.Saray'ın fikstüründe güçlü takımlar var ancak Aslan her zaman zoru sevmiştir.

LİVERPOOL

Geçen sezon hayata geçirilen Şampiyonlar Ligi lig aşamasına damgasını vuran Liverpool, lider bitirmişti. 8 maçta 7 galibiyet alıp 21 puan toplayan Liverpool, Premier Lig'in de son şampiyonu. Yıldızlar topluluğu olan İngiliz ekibi, turnuvanın en önemli favorileri arasında gösteriliyor. Transfere şimdiden 340 milyon euro harcadılar.

MANCHESTER CİTY

İngiliz devi Manchester City geçen sezon beklentilerin uzağında kalmıştı. Bu yıla da önemli transferlerle başlayan City de turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Teknik direktör Guardiola'nın oyun anlayışı ile sahayı domine eden İngilizler, Haaland'ın başını çektiği hücum gücü ile büyük bir fark yaratıyor.

FRANKFURT

Bundesliga'da geçen sezonun en flaş takımı olan Frankfurt, önemli bir atılım yaptı. Geçen yıl Marmoush'u Manchester City'ye satmasına rağmen bu bölgeyi Burkardt ile dolduran Alman ekibi tam bir sistem takımı. Mücadelenin deplasmanda olması nedeniyle G.Saray önemli bir avantaj elde etti. Frankfurt 2022 yılında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

ATLETİCO MADRİD

İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'nın arasına girmeye çalışan Atletico Madrid, ikinci torbadan gelebilecek en zorlu takımdı. Teknik direktör Diego Simeone'nin takım savunmasını ön planda tutması nedeniyle yenilmesi çok zor bir takım olan Atletico, hücumda da Sörloth ve Alvarez gibi önemli golcülere sahip bir ekip...

BODO / GLİMT

Bodo son yıllarda ülkemize yabancı olmayan bir takım. Küçümsenmeyecek ve tehlikeli bir ekip olan Norveç temsilcisi, geçen sezon Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti. 2023 senesinde de siyahbeyazlılar ile oynadığı 2 maçtan zaferle ayrılan Bodo, fizik gücü yüksek ve oyun disiplininden hiç ödün vermeyen bir ekip. Play-off turunda Sturm Graz'ı eleyip lig aşamasına kaldılar.

AJAX

Hollanda'da şampiyonluğu dramatik bir şekilde son hafta puan kaybı yaşadığı için ezeli rakibi PSV'ye kaptıran Ajax, geçen sezon hem G.Saray hem de Beşiktaş'ı yenmişti. Hollanda'daki maçlarda Beşiktaş'ı 4-0, G.Saray'ı ise 2-1 ile geçen Ajax tempolu ve topla oynamayı seven bir ekip. Özellikle iç saha maçlarında dikkat edilmesi gereken bir takım.

MONACO

Fransız ekibinden geçen sezon Jakobs, bu yıl da Singo'yu transfer eden G.Saray, rakibinin maçlarını iki senedir izliyordu. Geçen yıl ligi PSG ve Marsilya'nın ardında üçüncü bitiren Monaco, Avrupa'da da ses getirmek istiyor. Camara'nın da ismi G.Saray ve başka takımlarla anılırken Fransız ekibi son dönemde güç kaybediyor ancak tehlikeli bir takım.

UNİON SG

Belçika'da üstün bir performansla şampiyonluğa uzanan Union SG, geçen sezon F.Bahçe ile 3 kez karşı karşıya gelmişti. UEFA Avrupa Ligi maçlarının ikisini F.Bahçe, birini ise Union kazanmıştı. G.Saray'a oranla kadro olarak çok aşağıda olsa da Union hafife alınmayacak bir takım. Mücadelenin içeride olması, gruptaki en kolay maçımız olarak gösterilmesini sağlıyor.