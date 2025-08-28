GALATASARAY HABERLERİ | Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil etti. Cimbom'da adı transferde yoğun geçen isimlerden birisi de Hakan Çalhanoğlu olmuştu. Oyuncunun Galatasaray'a transfer olabilme ihtimali bir süre gündemi bir hayli meşgul etmişti. Bu transfer gerçekleşmese de Hakan'dan son olarak dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hakan Çalhanoğlu, 3 yavrulu bir aslan ailesinin yağmur altında yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı ve çocukları ile eşinin adını yazdı. Fotoğrafın üstüne ise 'Fam' yazan futbolcu Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.