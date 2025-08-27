Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane’ye milli takım şoku! Nagelsmann’dan sert açıklama

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Kadroda sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'ye yer verilmedi.

A Grubu'nda mücadele edecek olan Almanya, 4 Eylül'de deplasmanda Slovakya, 7 Eylül'de ise iç sahada Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek. Ancak Julian Nagelsmann'ın duyurduğu 23 kişilik kadroda Leroy Sane'nin olmaması dikkat çekti.

NAGELSMANN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin kadroya alınmama sebebini açık sözlerle dile getirdi:

"Leroy Sane artık Avrupa'nın en üst liglerinden daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada kendisini kanıtlaması gerekiyor. Son maçta bir gol atıp bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyorum fakat bizim için tekrar aday olabilmesi adına belirli rakamları yakalaması şart. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liglerinde oynamıyor. Bu yüzden beklentilerimiz net. Eğer bu performansı gösterirse, yeniden kadroya çağrılabilir."