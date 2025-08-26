CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bissouma transferinde mutlu sona yakın! Oyuncuyla anlaşmaya varıldı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bissouma transferinde mutlu sona yakın! Oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray orta saha transferi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Tottenham'ın yıldız oyuncusu Yves Bissouma konusunda mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 17:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bissouma transferinde mutlu sona yakın! Oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Yeni sezon öncesi transferde adeta şov yapan Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bissouma transferinde mutlu sona yakın! Oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, gözünü şimdi orta saha hattına çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bissouma transferinde mutlu sona yakın! Oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Daha önce İlkay Gündoğan ve Adrien Rabiot gibi üst düzey isimlerle anılan Galatasaray için Fransız basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bissouma transferinde mutlu sona yakın! Oyuncuyla anlaşmaya varıldı

RMC Sports muhabiri Fabrice Hawkins'in haberine göre Tottenham forması giyen Yves Bissouma, Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bissouma transferinde mutlu sona yakın! Oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Haberde, Galatasaray ile Tottenham arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve sarı-kırmızılıların oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bissouma transferinde mutlu sona yakın! Oyuncuyla anlaşmaya varıldı

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 44 resmi maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki Malili orta saha, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

SON DAKİKA
