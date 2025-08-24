Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Süper Lig'de yoluna ikide iki yaparak devam eden G.Saray'da gözler bugün oynanacak olan Kayserispor mücadelesine çevrilmiş durumda. Rakibini yenerek kayıpsız devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

10 NUMARA CİMBOM

Son olarak geçen sezon Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinden sonra oynadığı 10 maçı da kazandı. Cimbom geçen sezonki son 8 maçı ile bu dönemdeki iki maçta rakiplerine geçit vermedi. Bu süreçte 28 gol atan sarı-kırmızılılar kalesinde ise sadece iki gol gördü.

ASLAN 36-5 ÜSTÜN

İki takım bugün 59. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı- kırmızılılar geride kalan 58 maçın 36'sını kazanırken sadece 5 kez yenilgi yüzü gördü. 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. G.Saray'ın 130 golüne, Kayseri 46 kez yanıt verdi.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Denswil, Hosseini, Carole, Benes, Jung, Mendes, Mane, Opoku, Cardoso

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Kaan, Sara, Sane, Yunus, Osimhen