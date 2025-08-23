Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden flaş açıklama: Rekor teklif gelecek!

Suudi Arabistan takımlarından NEOM SC, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Transferle ilgili görüşmeler devam ederken sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, milli futbolcuyu takımda tutmak istediklerini söylemişti.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında transfer süreciyle ilgili yaşananları anlattı.

Maldan transferle ilgili, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Barış'a talipler olmaya başladı. Sezon başında kulübe teklifler geldi. Barış Galatasaray'da devam etmek istedi. Devre arası teklifler yine geldi. 'Sezonu şampiyon olarak tamamlamamız gerekiyor, takımı yalnız bırakmak olmaz. Şampiyonluk dönemecinde ayrılık olmaz' dedi.

Maldan ayrıca, "Yönetim de aynı şeyleri düşünüyordu. Devre arasında yönetimle görüştüğümüzde şampiyon olduktan sonra 'Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın da aklına yatan teklif olursa kolaylık sağlayacağız.' dediler. Sezon sonunda yönetimle yaptığım görüşmede 'Barış için de mantıklı bir teklif gelirse' değerlendirebiliriz' dedim" ifadelerini kullandı.

"REKOR TEKLİF GELECEK"

Barış Alper için çok yüksek bir teklif geleceğini de dile getiren Maldan "Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak" dedi.

"BARIŞ'IN MAAŞI 2 MİLYON EURO"

Barış Alper'in maaşı konusuna açıklık getiren Maldan, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Barış'ın şartlarının düzeltilmesiyle ilgili talep geldi. Avrupa şampiyonasından sonra düzeltmeler oldu. Barış'ın maaşı bugün itibariyle 2 milyon euro. NEOM son teklife çıkamadı daha. Onlar aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelebilecek rekor teklif gelecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BARIŞ'IN MORALİ BOZUK"

Barış Alper Yılmaz'ın gelişmeler nedeniyle üzgün olduğunu da belirten Maldan, "Şu anda Barış'ın alacağı ücretle ilgili konuşulan çoğu şey yalan. Antrenmana çıkmamasıyla ilgili, Barış'ı tanıyanlar öyle bir karakteri olmadığını bilir. Burada antrenmana çıkmama sebebi transfer süreciyle ilgili diyorlar ama bu 1 aylık bir süreç. Morali bozuk. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Okan Hoca'dan izin istedi. Bu sürecin uzaması ve netleşmemesi Barış'ı mental olarak düşürdü. Her iki tarafında mutlu olacağı bir şey olsun. Tek isteğim bu. Kadro dışı diye bir şey yok" dedi.