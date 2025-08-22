GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a servet teklif edildi! İşte o rakam

Ancak Barış gitmekte ısrar ederse yönetim 60 milyon euro'nun altında bir bedele gidişine izin vermeyecek. Son olarak Neom'un 40 milyon euro'luk önerisini geri çeviren sarıkırmızılı yönetim, daralan transfer dönemini de işaret ederek oyuncu bulmanın zorluğuna işaret ediyor. Bu nedenle 60 milyon euro'nun altındaki teklifler kabul görmeyecek.