GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a servet teklif edildi! İşte o rakam

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Neom SC'nin yakından takip ettiği milli yıldız, geleceğiyle ilgili karar vermekte zorlanıyor.
Daha önce Suudi ekibinin yaptığı teklifler geri çevrilirken bu kez Barış Alper'e senelik 15 milyon euro'luk bir kontrat teklifiyle kapı çalındı. Başarılı futbolcunun bu teklif karşısında kafası karışırken dün sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşımı yaptı ve akşamki idmana da çıkmadı.
G.SARAY 60 MİLYON İSTİYOR Düşünmek için yönetimden süre talep eden Barış bu sebeple antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı kulüp hiçbir şartta oyuncusunu satmak istemiyor.
Ancak Barış gitmekte ısrar ederse yönetim 60 milyon euro'nun altında bir bedele gidişine izin vermeyecek. Son olarak Neom'un 40 milyon euro'luk önerisini geri çeviren sarıkırmızılı yönetim, daralan transfer dönemini de işaret ederek oyuncu bulmanın zorluğuna işaret ediyor. Bu nedenle 60 milyon euro'nun altındaki teklifler kabul görmeyecek.
MAAŞINA ZAM! Barış Alper'i takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncunun 2.5 milyon euro'luk maaşına zam yapacak. Milli yıldızla görüşecek olan yönetim, ciddi bir zam sözü vererek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.
SİYAH PAYLAŞIM Barış Alper Yılmaz, dün kendisine ait İnstagram hesabından siyah bir ekran paylaşımı yaparak kafaları karıştırdı.