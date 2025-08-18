Okan Buruk onay verdi! O futbolcu Galatasaray'da kalacak

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fotomaç'ın haberine göre, sezon öncesi kampının yıldızlarından Arda Ünyay, bu yılı Galatasaray'da tamamlayacak. Oyuncunun kiralık olarak gitmesi yerine rotasyonda önemli bir parça olmasını hedefleyen Okan Buruk, 19 yaşındaki stoperin forma rekabeti içerisinde yer almasını bekliyor.
Genç oyuncuyu kupa maçlarında değerlendirmek isteyen teknik adamın, Süper Lig'de de şans vereceği öğrenildi.
DİĞER