Okan Buruk onay verdi! O futbolcu Galatasaray'da kalacak

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmaları süren Galatasaray'da takımdan ayrılacak ve kadroda bulunacak oyuncuların ismi netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda genç futbolcu Arda Ünyay hakkında da karar verildi.