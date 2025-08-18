CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Okan Buruk onay verdi! O futbolcu Galatasaray'da kalacak

Okan Buruk onay verdi! O futbolcu Galatasaray'da kalacak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Okan Buruk'tan o futbolcunun takımda kalması için onay geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:47
Okan Buruk onay verdi! O futbolcu Galatasaray'da kalacak

Transfer çalışmaları süren Galatasaray'da takımdan ayrılacak ve kadroda bulunacak oyuncuların ismi netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda genç futbolcu Arda Ünyay hakkında da karar verildi.

Fotomaç'ın haberine göre, sezon öncesi kampının yıldızlarından Arda Ünyay, bu yılı Galatasaray'da tamamlayacak. Oyuncunun kiralık olarak gitmesi yerine rotasyonda önemli bir parça olmasını hedefleyen Okan Buruk, 19 yaşındaki stoperin forma rekabeti içerisinde yer almasını bekliyor.

Genç oyuncuyu kupa maçlarında değerlendirmek isteyen teknik adamın, Süper Lig'de de şans vereceği öğrenildi.

