Sanchez'le 2029'a kadar

Galatasaray, iç transferde önemli bir adım atarak Kolombiyalı yıldız savunmacı Davinson Sanchez ile yeni bir sözleşme imzaladı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çeken 29 yaşındaki oyuncuyla 2029 yılına kadar anlaşma sağlanırken, sözleşmeye 1 yıl uzatma opsiyonu eklendi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Yeni sözleşmeyle birlikte Sanchez'in maaşında ciddi bir artış yapıldı. 2023'te Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen başarılı stoper, Galatasaray formasıyla 77 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.