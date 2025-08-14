CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü, geçen sezon imzaladığı bir sponsorluk sözleşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yayımladı.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 14:06
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz yıl, bir medya ajansı tarafından sponsorluk birimimize önerilen ve Türkiye Futbol Federasyonunun yazılı izni doğrultusunda dijital spor haber platformu ile imzalanan sponsorluk anlaşması, söz konusu iznin TFF tarafından kaldırılması ardından tarafımızdan derhal feshedilmiştir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak kulübümüzün maddi bir menfaat elde etmediği belgelerle sabittir. Bugün, Kulübümüz Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan hakkında dava açıldığı haberleri basında yer almıştır. Bahsi geçen dava, Sayın Yazgan'ın kulübümüzün bağlı ortaklığı Galatasaray Sportif AŞ adına imzaladığı sözleşmeye ilişkindir ve bu konuyla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, 120 yıllık onurlu geçmişinde olduğu gibi bugün de şeffaflık, sorumluluk ve hukuka saygı ilkeleriyle hareket etmeye devam etmektedir. Kulübümüzün ve kulüp değerlerimizin yasa dışı bahis veya benzeri gayrimeşru faaliyetlerle ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez. Süreç sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır. Bu dava vesilesiyle Galatasaray'ı hedef alarak karalama ve iftira kampanyası yürütmeye cüret eden kişi ve kurumlar hakkında ise yasal süreçler gecikmeksizin ve istisnasız olarak başlatılacaktır."

