GALATASARAY HABERLERİ - Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gakatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kadrosunu netleştirdi. İşte sarı kırmızılıların muhtemel 11'i. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:06
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

OSIMHEN VE ICARDI'NİN DURUMLARI BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor. İki futbolcunun süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

NELSSON VE CUESTA OYNAYAMAYACAK

Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

TARAFTARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞACAK

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak. Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

SAHASINDAKİ SON 18 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden "Cimbom", geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

SON 12 RESMİ MAÇI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 12 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı. "Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

GÜNAY, SALLAI, DAVINSON, ABDÜLKERİM, EREN, TORREIRA, LEMINA, SARA, SANE, YUNUS, BARIŞ ALPER

