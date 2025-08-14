GALATASARAY HABERLERİ - Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor. İki futbolcunun süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.