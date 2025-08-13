TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Chelsea'den Petrovic, (Bournemouth'a gitti) PSG'den Donnarumma ve Safanov, Liverpool'dan Alisson, Lyon'dan Perri (Leeds United'a gitti) ve şu aralar ismi Lille ile anılan Eyüpspor'dan Berke Özer'i gündemine alan sarı kırmızılı ekip bu isimlerle belirli bir aşamaya gelse de transfere son noktayı koyamadı.