CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, henüz bu bölgeye takviye gerçekleştirmedi. Sarı kırmızılılar, 20 gün içinde kaleci transferi yapmazsa büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:04
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Cimbom'da Muslera'nın ayrılışının belli olduğu ocak ayından bu yana geçen 8 aylık süreçte tam 11 kaleciyle adı anılsa da anlaşma sağlanamadı.Son olarak Porto'dan Diogo Costa için fiyat soran Aslan istenen 35 milyon euro sonrası beklemeye geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Uruguaylı eldivenin takımdan ayrılacağının belli olduğu ocak ayından itibaren çalışmalarına başlayan sarı kırmızılar hala istediğini bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Aradan geçen 8 aylık süreçte Aslan'ın Real Madrid'den Lunin ile adı anılmıştı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Inter'den Yann Sommer'le görüştüğü yakın zaman önce iddialar arasındaydı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Manchester City'den Ederson ile görüşmelere devam eden Cimbom bu isimle de henüz bir sonuca ulaşamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Aslan'ın ilgilendiği Marcin Bulka da NEOM'a transfer oldu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Chelsea'den Petrovic, (Bournemouth'a gitti) PSG'den Donnarumma ve Safanov, Liverpool'dan Alisson, Lyon'dan Perri (Leeds United'a gitti) ve şu aralar ismi Lille ile anılan Eyüpspor'dan Berke Özer'i gündemine alan sarı kırmızılı ekip bu isimlerle belirli bir aşamaya gelse de transfere son noktayı koyamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...

Takvim'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde listelerin verilmesine 20 gün kalmasına rağmen transferin gerçekleşmemesi taraftarlarda da ufak çaplı bir endişe yarattı.

Asensio transferinde sıcak gelişme! Yeni takımı...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe - Feyenoord maçı sonrası transfer açıklaması! Mourinho: "Bir transfer gerçekleşeceğini...
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"
Solskjaer: Hedefimiz kupa yolunda...
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Karagümrük maçına hazırlandı G.Saray Karagümrük maçına hazırlandı 13:12
Türkiye - Danimarka maçı detayları! Türkiye - Danimarka maçı detayları! 13:07
Solskjaer: Hedefimiz kupa yolunda... Solskjaer: Hedefimiz kupa yolunda... 13:03
Diego Carlos’a transfer kancası! Diego Carlos’a transfer kancası! 12:24
Antalyaspor Ceesay'ı kadrosuna kattı! Antalyaspor Ceesay'ı kadrosuna kattı! 12:00
F.Bahçe ve G.Saray Seba'yı andı F.Bahçe ve G.Saray Seba'yı andı 11:54
Daha Eski
Asensio transferinde sıcak gelişme! Yeni takımı... Asensio transferinde sıcak gelişme! Yeni takımı... 11:48
PSG - Tottenham final maçı detayları | UEFA Süper Kupa PSG - Tottenham final maçı detayları | UEFA Süper Kupa 11:20
İspanyol basınından Arda'ya büyük övgü! İspanyol basınından Arda'ya büyük övgü! 11:19
Beşiktaş Lauriente’yi listesine ekledi! Beşiktaş Lauriente’yi listesine ekledi! 10:54
Başakşehir - Viking maçı yayın bilgileri! Başakşehir - Viking maçı yayın bilgileri! 10:44
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "F.Bahçe'ye transferi..." Icardi'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "F.Bahçe'ye transferi..." 10:32