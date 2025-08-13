HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! 20 gün içinde kaleci gelmezse...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, henüz bu bölgeye takviye gerçekleştirmedi. Sarı kırmızılılar, 20 gün içinde kaleci transferi yapmazsa büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak.
Cimbom'da Muslera'nın ayrılışının belli olduğu ocak ayından bu yana geçen 8 aylık süreçte tam 11 kaleciyle adı anılsa da anlaşma sağlanamadı.Son olarak Porto'dan Diogo Costa için fiyat soran Aslan istenen 35 milyon euro sonrası beklemeye geçti.
Uruguaylı eldivenin takımdan ayrılacağının belli olduğu ocak ayından itibaren çalışmalarına başlayan sarı kırmızılar hala istediğini bulamadı.
Aradan geçen 8 aylık süreçte Aslan'ın Real Madrid'den Lunin ile adı anılmıştı.
Chelsea'den Petrovic, (Bournemouth'a gitti) PSG'den Donnarumma ve Safanov, Liverpool'dan Alisson, Lyon'dan Perri (Leeds United'a gitti) ve şu aralar ismi Lille ile anılan Eyüpspor'dan Berke Özer'i gündemine alan sarı kırmızılı ekip bu isimlerle belirli bir aşamaya gelse de transfere son noktayı koyamadı.
Takvim'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde listelerin verilmesine 20 gün kalmasına rağmen transferin gerçekleşmemesi taraftarlarda da ufak çaplı bir endişe yarattı.