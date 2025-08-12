CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 09:05
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, daha önce Ederson ve Yann Sommer'i gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

Sarı-kırmızılıların listesine şimdi de dikkat çekici bir isim eklendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

DIOGO COSTA HEDEFTE
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Porto'nun 25 yaşındaki file bekçisi Diogo Costa'yı transfer listesine dahil etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

Portekizli kaleci için yaklaşık 20 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetim, resmi teklifini iletti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

ZORLU PAZARLIK
İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken Porto'nun bonservis konusunda yüksek beklentiler içinde olduğu ve kolaylık göstermediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 43 resmi maça çıkan Diogo Costa kalesinde toplam 45 gol görmüştü. Bu maçların 19'unda ise kalesini gole kapatmıştı.

