TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Diogo Costa hamlesi! İşte teklif edilen rakam

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, daha önce Ederson ve Yann Sommer'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların listesine şimdi de dikkat çekici bir isim eklendi. DIOGO COSTA HEDEFTE Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Porto'nun 25 yaşındaki file bekçisi Diogo Costa'yı transfer listesine dahil etti. Portekizli kaleci için yaklaşık 20 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetim, resmi teklifini iletti. ZORLU PAZARLIK İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken Porto'nun bonservis konusunda yüksek beklentiler içinde olduğu ve kolaylık göstermediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 43 resmi maça çıkan Diogo Costa kalesinde toplam 45 gol görmüştü. Bu maçların 19'unda ise kalesini gole kapatmıştı.