Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk ile Barış Alper arasında transfer görüşmesi! İşte toplantıda konuşulanlar



Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferin gözde isimlerinden Barış Alper Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 09:32 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 09:32


Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı; ayrıca Napoli, Bologna, West Ham United, Nottingham Forest ve Leipzig'in de ilgilendiği Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.



"SENEYE DAHA İYİ TEKLİFLER GELECEK"
Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un, transferin gözde ismi olan milli futbolcuya kalmasının önemini vurguladığı öğrenildi.



Tecrübeli çalıştırıcının, "Kararına saygı duyacağım ancak bu sezon kalmanı çok istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde önemli hedeflerimiz var. Galatasaray'dan en doğru zamanda, en güzel şekilde ayrılmanı isterim. Bu sezon kalarak büyük işlere imza atalım, seneye çok daha iyi teklifler alacaksın" ifadelerini kullandığı belirtildi.



Sarı-kırmızılı yönetimin ise NEOM SC'den gelen 40 milyon Euro'luk teklifi oldukça cazip bulduğu, ancak Okan Buruk ve oyuncunun vereceği karara saygı gösterecekleri aktarıldı.



Barış Alper Yılmaz'ın ise henüz net bir karar vermediği, transferi veya takımda kalmayı değerlendirme sürecinin devam ettiği kaydedildi.

