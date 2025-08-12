GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk ile Barış Alper arasında transfer görüşmesi! İşte toplantıda konuşulanlar

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı; ayrıca Napoli, Bologna, West Ham United, Nottingham Forest ve Leipzig'in de ilgilendiği Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"SENEYE DAHA İYİ TEKLİFLER GELECEK"

Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un, transferin gözde ismi olan milli futbolcuya kalmasının önemini vurguladığı öğrenildi.