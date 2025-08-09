Penaltı kararları doğru mu? Ahmet Çakar Gaziantep FK-Galatasaray maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar sezonun ilk mücadelesindeki hakem kararlarını değerlendirdi. Çakar, sarı kırmızılıların penaltı kazandığı pozisyonları ve hakem Ali Şansalan'ın yönetimini yorumladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
"Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik takım tam hazır değil."
"Ayrıca Icardi ve Osimhen de yoklar ve yine dünya yıldızı Sane, fizik ve adaptasyon olarak geride. Buna rağmen neredeyse pozisyon vermeden çok net bir galibiyet aldılar."
"Bunun nedeni, oturmuş takım ve çok yetenekli atak oyuncuları. Barış Alper, sezona çok iyi başladı. Her ne kadar iki golü de penaltıdan atmış olsa da hareketliliği, rakip defans arkasına yapmış olduğu koşularla dün gecenin en iyisiydi."
"İkinci golde Sara'nın koşu yapan Barış'ın önüne bırakması, onun da Eren'e 'Al da at' deyişi, fevkalade. Golü atan Eren sol bek ama bulunduğu yer çok enteresan."
"Herhalde Galatasaray'ın rakipleri dün geceyi görünce çok rahatsız olmuşlardır. Sadece alınan skordan değil, oyuna sonradan giren oyuncuları sayalım.. Zaniolo, Jakobs, kulübede olmayan Osimhen ve İcardi…"
"Bu şu demektir, çok önemli bir kadro derinliği. Ayrıca Sallai, her geçen gün sağ bekte daha da dengeli oynuyor. Görünen o ki G.Saray'ın tek eksiği ya da doldurulması gereken en önemli yer, kaleci."
