GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Boey yeniden Aslan oluyor! Teklif kabul edildi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Sacha Boey'i yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Boey'u çok seviyorum, bize çok önemli katkı verdi. Ona her zaman kapımız açık" ifadelerini kullanmıştı. 2021'de Fransa'da Rennes'ten gelen Boey, sergilediği harika performansın ardından 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.