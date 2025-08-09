CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Boey yeniden Aslan oluyor! Teklif kabul edildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Sacha Boey'i yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 09:31
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti.

Sezona galibiyetle başlayan Aslan, eksik bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kaleci transferinin yanı sıra sağ bek takviyesi için girişimlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda Galatasaray, sağ bek transferinde rotasını yine eski yıldızına çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için önemli bir adım attı.

KİRALAMA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Galatasaray'ın Boey için yaptığı kiralama teklifini kabul etti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Cimbom'un, 24 yaşındaki Fransız sağ bek ile resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Boey'u çok seviyorum, bize çok önemli katkı verdi. Ona her zaman kapımız açık" ifadelerini kullanmıştı. 2021'de Fransa'da Rennes'ten gelen Boey, sergilediği harika performansın ardından 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.

