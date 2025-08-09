CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Buldozer Barış

Buldozer Barış

Osimhen ve İcardi’nin yokluğunda forvette oynayan Barış sezonun ilk golünü attı, ilk asistini yaptı. Kahraman oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Buldozer Barış

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Osimhen ve İcardi'nin yokluğunda sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu. Mücadeleye santrfor olarak başlayan milli futbolcu, 12. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara gönderdi. Barış Alper, 17'de Eren Elmalı'ya asist yaptı. Yıldız futbolcu, 45+11. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı.

HARRY KEWELL'A SELAM

Barış, ilk gol sonrası meşhur Harry Kewell gol sevincini yaparak hem takım arkadaşlarına hem de tribünlere unutulmaz bir an yaşattı. Kewell'in Galatasaray'da forma giydiği dönemde sık sık yaptığı bu sevinç, genç yıldız tarafından büyük bir tutkuyla tekrarlandı. Bura arada Barış, Falcao'dan (2020/21'de vs Gaziantep FK) bu yana ligin açılış haftasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Galatasaraylı oldu. 2025-26 sezonunun ilk golü ve ilk asisti Barış'tan geldi.

KEWELL TEŞEKKÜR ETTİ

Harry Kewell, Barış Alper'in gol sevinci sonrası bir açıklama yaptı. Kewell, "Çok güzel bir görüntü, Barış Alper'e teşekkürler. Sezonun kalanında başarılar dilerim" dedi. Kewell, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 91 maçta 34 gol atmış, 17 asist yapmıştı.

1

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol katkısı verdi. Daha önce Keçiören'de 2 asist yapmış, 1 gol atmıştı.

12

Geçtiğimiz sezon çıktığı 32 Süper Lig maçında 12 kez fileleri sarsan ve 3 de asit yapan Barış Alper, bu sezona hızlı başladı.

