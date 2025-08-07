CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ile sözleşmesini yenileyen Yunus Akgün'ün, kendisini transfer etmek isteyen Portekiz temsilcisi Benfica'ya verdiği yanıt ortaya çıktı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 11:36
GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde 2029 yılına kadar sözleşme yenileyen Yunus Akgün, Benfica'dan gelen cazip teklife rağmen sarı-kırmızılı kulüpte kalmayı tercih etti.

GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Portekiz temsilcisinin, genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Ancak Milliyet'te yer alan habere göre Yunus Akgün'ün bu teklifi, "Galatasaray'a yanlış yapmam" diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Sarı-kırmızılı yönetim, performansından memnun kaldığı milli oyuncuyla büyük bir zamla yeni sözleşme imzalarken Yunus'un Benfica'dan gelen teklifi değerlendirmeye dahi almadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Öte yandan, hem Yunus Akgün'ün hem de Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Cenk Melih Yazıcı'nın, Kerem'i Fenerbahçe'ye, Yunus'u ise Benfica'ya götürmek için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Yunus Akgün'ün ise bu girişimlere karşı net bir tavır sergilediği ve "8 yaşından beri formasını giydiğim kulübüme zarar vermem. Galatasaray'ın evladıyım" diyerek Benfica'ya da olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

