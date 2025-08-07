GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarı-kırmızılı yönetim, performansından memnun kaldığı milli oyuncuyla büyük bir zamla yeni sözleşme imzalarken Yunus'un Benfica'dan gelen teklifi değerlendirmeye dahi almadığı belirtildi.