GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün'den Benfica'ya transfer yanıtı: Kulübüme...

Sarı-kırmızılı yönetim, performansından memnun kaldığı milli oyuncuyla büyük bir zamla yeni sözleşme imzalarken Yunus'un Benfica'dan gelen teklifi değerlendirmeye dahi almadığı belirtildi.
Öte yandan, hem Yunus Akgün'ün hem de Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Cenk Melih Yazıcı'nın, Kerem'i Fenerbahçe'ye, Yunus'u ise Benfica'ya götürmek için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Yunus Akgün'ün ise bu girişimlere karşı net bir tavır sergilediği ve "8 yaşından beri formasını giydiğim kulübüme zarar vermem. Galatasaray'ın evladıyım" diyerek Benfica'ya da olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.