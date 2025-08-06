TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Alvaro Morata piyangosu! 25 milyon Euro...

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan isimlerden Alvaro Morata ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan İspanyol yıldız için toplamda 25 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Bu bedelin 15 milyonu İtalyan ekibi Milan'a, 10 milyonluk kısmı ise Cimbom'a önerildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecekler de büyük bir önem taşıyor. Sarı-kırmızılılarda en az 4-5 futbolcu ile yolların ayrılması beklenirken, Alvaro Morata konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Daha önce İtalyan ekibi Como'nun renklerine katmak istediği İspanyol oyuncunun ayrılığı için 8 milyon Euro talep eden G.Saray yönetimi, istediğini alamamıştı. Bunun ardından transferi veto eden G.Saray, kiralık sözleşmesini feshetmek için bu bedelin altına inmeyeceğini iletti.
GÖZLER MORATA'DA
Como ile görüşmelerin tıkanmasının ardından Morata'ya Suudi Arabistan'dan da önemli bir teklif geldi. Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'nın haberine göre Suudi Arabistan'dan bir takım, Morata'yı kadrosuna katabilmek için 25 milyon Euro ödemeye hazır.
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Bu bedelin 15'i bonservisini elinde bulunduran Milan, 10'u ise kiralık sözleşmesinden cayması için G.Saray'a verilecek. Yönetim bu teklife sıcak bakarken, Morata'nın vereceği son karar bekleniyor. İspanyol isim onay verirse, ayrılık netleşecek.