TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Alvaro Morata piyangosu! 25 milyon Euro...

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Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecekler de büyük bir önem taşıyor. Sarı-kırmızılılarda en az 4-5 futbolcu ile yolların ayrılması beklenirken, Alvaro Morata konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Daha önce İtalyan ekibi Como'nun renklerine katmak istediği İspanyol oyuncunun ayrılığı için 8 milyon Euro talep eden G.Saray yönetimi, istediğini alamamıştı. Bunun ardından transferi veto eden G.Saray, kiralık sözleşmesini feshetmek için bu bedelin altına inmeyeceğini iletti.