Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

16 yıl aradan sonra Trednyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor transferde gaza bastı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yeşil siyahlılar, Galatasaray'ın yıldızını kiralamak için harekete geçti. Selçuk İnan'ın Okan Buruk ile transfer görüşmesi yapacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdikten sonra; Jovanovic, Haidara, Dijksteel, Nonge, Agyei ve Bruno Petkovic gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, şimdide gözünü Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Ahmed Kutucu'ya dikti.
Yeşil siyahlılar, geçen sezonun devre arasında gelen ve performansı tartışılan Ahmed için kiralama teklifinde bulunacak.
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