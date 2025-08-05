Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

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İNAN DEVREDE Teknik direktör Selçuk İnan da Okan Buruk'la bir görüşme yapacak ve Ahmed'i kadroda düşünüp düşünmedi ğini soracak. Okan hocadan olumlu yanıt gelirse harekete geçilecek.