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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

16 yıl aradan sonra Trednyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor transferde gaza bastı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yeşil siyahlılar, Galatasaray'ın yıldızını kiralamak için harekete geçti. Selçuk İnan'ın Okan Buruk ile transfer görüşmesi yapacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 11:51
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Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

Teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdikten sonra; Jovanovic, Haidara, Dijksteel, Nonge, Agyei ve Bruno Petkovic gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, şimdide gözünü Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Ahmed Kutucu'ya dikti.

Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

Yeşil siyahlılar, geçen sezonun devre arasında gelen ve performansı tartışılan Ahmed için kiralama teklifinde bulunacak.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
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Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

İNAN DEVREDE

Teknik direktör Selçuk İnan da Okan Buruk'la bir görüşme yapacak ve Ahmed'i kadroda düşünüp düşünmedi ğini soracak. Okan hocadan olumlu yanıt gelirse harekete geçilecek.

Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

35 yaşındaki Ryan Mendes ve Rigoberto Rivas'tan biri de Ahmed transferi gerçekleşirse gönderilecek.

Galatasaray'ın yıldızına Kocelispor kancası! Selçuk inan transfer için devrede

Kocaelispor, Fenerbahçe'den Emre Mor, Beşiktaş'tan da Can Keleş için girişimlerini sürdürüyor. Körfez ekibinin savunmaya da takviye yapacağı ve birkaç isimle görüştüğü belirtildi.

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