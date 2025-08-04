CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle Avrupa'da büyük ses getiren sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmak üzere. Cimbom'un İlkay Gündoğan için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 09:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılılar transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

Victor Osimhen ve Leroy Sane'ye imza attıran yönetim bir bomba daha patlatmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

Önceliği kaleci ve savunma transferine veren G.Saray yönetimi, Mertens'in ayrılığı sonrasında oluşan boşluğu da doldurmak için fırsat kolluyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

Osimhen transferi sonrasında bütçesinin önemli bir kısmını tüketen sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'a yöneldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

Tecrübeli oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak isteyen yönetim, oyuncuyu senelik 5 milyon euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 50 maçta görev alırken 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede!
Reklam-Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş’ın yeni orta sahası netleşiyor! Görüşmeler hız kazandı
Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! 14:05
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:37
Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! 13:18
Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! 13:13
F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! 12:55
F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! 12:51
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! 11:36
Judoda madalya "İtalyan ekolü"yle gelecek Judoda madalya "İtalyan ekolü"yle gelecek 11:34
Sivasspor'da hedef Süper Lig'e geri dönmek Sivasspor'da hedef Süper Lig'e geri dönmek 11:26
Biber'in hedefi daha büyük başarılar Biber'in hedefi daha büyük başarılar 11:22
Fatih Sonkaya'nın favorisi F.Bahçe Fatih Sonkaya'nın favorisi F.Bahçe 11:18
Forvette kim oynayacak? Osimhen, Icardi... Forvette kim oynayacak? Osimhen, Icardi... 10:44