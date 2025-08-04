TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkı sürüyor! O rakama ikna edilecek

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılılar transferde gaza bastı. Victor Osimhen ve Leroy Sane'ye imza attıran yönetim bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Önceliği kaleci ve savunma transferine veren G.Saray yönetimi, Mertens'in ayrılığı sonrasında oluşan boşluğu da doldurmak için fırsat kolluyor. Osimhen transferi sonrasında bütçesinin önemli bir kısmını tüketen sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'a yöneldi. Tecrübeli oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak isteyen yönetim, oyuncuyu senelik 5 milyon euro'ya ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 50 maçta görev alırken 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.