TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isimden gelen son haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli memnun etti. İşte detaylar...
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UEFA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ
Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi. Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, "sezonun en iyi golü" kategorisinde birinci sırayı elde etti.
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