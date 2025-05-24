TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Yıllık 2.3 milyon euro kazanması beklenen 24 yaşındaki sağ kanat birkaç gün içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Bu sezon ligde 30, Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda 5 olmak üzere toplamda 43 maça çıkan Yunus Akgün 15 gol atarken, 14 golün de hazırlayıcısı oldu.