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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isimden gelen son haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli memnun etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

2024-2025 sezonunun 36'ncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte kadro planlamasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Yıllık 2.3 milyon euro kazanması beklenen 24 yaşındaki sağ kanat birkaç gün içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

Bu sezon ligde 30, Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda 5 olmak üzere toplamda 43 maça çıkan Yunus Akgün 15 gol atarken, 14 golün de hazırlayıcısı oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

UEFA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi. Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, "sezonun en iyi golü" kategorisinde birinci sırayı elde etti.

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