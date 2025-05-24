Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu garantilemesinin ardından İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
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İki takım bugün tarihlerinde 62'nci kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 61 mücadelenin 36'sını Galatasaray, 12'sini ise Göztepe kazandı.
13 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 97 golüne İzmir ekibi 45 golle yanıt verdi.
Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi ise Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
İşte mücadelenin muhtemel 11'leri:
Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Ahmed, Dennis, Nielsen, Ogün, Tijanic, Romulo, Kubilay
Galatasaray: Günay, Jelert, Davinson, Metehan, Jakobs, Lemina, Kerem, Sallai, Mertens, Yusuf, Morata
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