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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu garantilemesinin ardından İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Bellona Kayserispor'u yenerek sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bugün 37'nci hafta maçında Göztepe'ye konuk oluyor.

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Sarı-kırmızılıların hedefi; ligin kalan son iki maçını da kazanarak sezonu tamamlamak.

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

İki takım bugün tarihlerinde 62'nci kez karşı karşıya gelecek.

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Geride kalan 61 mücadelenin 36'sını Galatasaray, 12'sini ise Göztepe kazandı.

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

13 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 97 golüne İzmir ekibi 45 golle yanıt verdi.

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi ise Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İşte mücadelenin muhtemel 11'leri:

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Ahmed, Dennis, Nielsen, Ogün, Tijanic, Romulo, Kubilay

Şampiyon Galatasaray İzmir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Galatasaray: Günay, Jelert, Davinson, Metehan, Jakobs, Lemina, Kerem, Sallai, Mertens, Yusuf, Morata

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