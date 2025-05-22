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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

Adını sarı kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle yazdırmış Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, yerine getireceği kaleciyi seçiyor. Cimbom'un listesinde kendini kanıtlamış 4 isim bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölge için kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın gündeminde bu bölge için çok sayıda aday olduğu ancak yönetimin şu an için 4 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

4 İSİMLE DE EŞİT MESAFEDE

Sarı kırmızılı kurmayların Real Madrid'de Courtois'nın arkasında yedek bekleyen Ukraynalı eldiven Andriy Lunin, Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka, Santos'un Brezilyalı file bekçisi Gabriel Brazao ve Napoli ile sözleşmesi sona erecek İtalyan kaleci Alex Meret için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin şu an için 4 önemli kaleciye de eşit mesafede olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

5 YIL DAHA KONTRATI VAR

Yapılacak görüşmelerin ardından bu listedeki isimlerden birinin transfer için ön plana çıkabileceği de gelen haberler arasında. 26 yaşındaki Lunin'in kontratı 2030'da bitecek. Bulka'nın ise Nice ile 1 yıl daha kontrat bulunuyor. Brazao'nun da Santos ile 2028'e dek sözleşmesi var.

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