TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!
Adını sarı kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle yazdırmış Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, yerine getireceği kaleciyi seçiyor. Cimbom'un listesinde kendini kanıtlamış 4 isim bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)
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5 YIL DAHA KONTRATI VAR
Yapılacak görüşmelerin ardından bu listedeki isimlerden birinin transfer için ön plana çıkabileceği de gelen haberler arasında. 26 yaşındaki Lunin'in kontratı 2030'da bitecek. Bulka'nın ise Nice ile 1 yıl daha kontrat bulunuyor. Brazao'nun da Santos ile 2028'e dek sözleşmesi var.
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