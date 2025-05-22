TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 4 aday!

Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölge için kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın gündeminde bu bölge için çok sayıda aday olduğu ancak yönetimin şu an için 4 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.