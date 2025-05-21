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Haberler Galatasaray Galatasaray 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu

Galatasaray 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu

Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray, 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 15:19
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Galatasaray 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, bu sonuçla 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Cimbom daha önce 1971-1972 ilk, 1993-1994 sezonun ikinci, 2001-2002 sezonun üçüncü ve 2014-2015 sezonunda da dördüncü yıldızı almıştı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe ve 16 şampiyonluğu olan Beşiktaş'ın 3'er yıldızı bulunurken, 7 şampiyonluk kazanan Trabzonspor'un da 1 yıldızı var. Öte yandan TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 9 mayıs 2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararıyla Beşiktaş'ın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazla bulunuyor.

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