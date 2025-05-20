TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

Abdullah Kavukcu, bu iddiaları doğrulayarak, "Ocak ayında Leroy Sane ile bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda halen büyük bir kulübün oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında genel bir değerlendirmede de bulunan Kavukcu, yalnızca Sane ile değil farklı oyuncularla da temas halinde olduklarını belirtti.