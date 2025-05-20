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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer gündeminde yer alan Leroy Sane hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Alman yıldızla daha önce temas kurulduğunu doğrularken transfer sürecine dair önemli detaylar paylaştı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 11:04
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

Özellikle Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu Leroy Sane hakkında da konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

Sane'nin ismi son dönemde Galatasaray ile sıkça anılıyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

Abdullah Kavukcu, bu iddiaları doğrulayarak, "Ocak ayında Leroy Sane ile bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda halen büyük bir kulübün oyuncusu" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

Transfer çalışmaları hakkında genel bir değerlendirmede de bulunan Kavukcu, yalnızca Sane ile değil farklı oyuncularla da temas halinde olduklarını belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?

"Sadece Sane değil, dünya genelinde ilgilendiğimiz başka oyuncular da var. Hangi bölgelere transfer yapacağımız konusunda bazı netlikler oluştu; örneğin 10 numara ve kaleci eksiklerimiz ön planda. Ancak hangi isimlerin alınacağı henüz kesinleşmedi.

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