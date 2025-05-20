TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Leroy Sane açıklaması! Görüşmelerde son durum ne?
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer gündeminde yer alan Leroy Sane hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Alman yıldızla daha önce temas kurulduğunu doğrularken transfer sürecine dair önemli detaylar paylaştı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Abdullah Kavukcu, bu iddiaları doğrulayarak, "Ocak ayında Leroy Sane ile bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda halen büyük bir kulübün oyuncusu" ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmaları hakkında genel bir değerlendirmede de bulunan Kavukcu, yalnızca Sane ile değil farklı oyuncularla da temas halinde olduklarını belirtti.
"Sadece Sane değil, dünya genelinde ilgilendiğimiz başka oyuncular da var. Hangi bölgelere transfer yapacağımız konusunda bazı netlikler oluştu; örneğin 10 numara ve kaleci eksiklerimiz ön planda. Ancak hangi isimlerin alınacağı henüz kesinleşmedi.
"Transfer çalışmalarında start verilmiş değil. Bu konuda başkanımızın onayını bekliyoruz" dedi.
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