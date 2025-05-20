TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?
Galatasaray'ın tecrübeli ismi Dries Mertens, dış basında verdiği bir röportaj ile gündem oldu. Emeklilik planlarına dair açıklama yapan Belçikalı yıldız, adı sarı kırmızılılar ile anılan Kevin De Bruyne ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıt ile de kafa karıştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"
Ciro'nun Türkiye'de gördüğü ilgiye de dikkat çeken Mertens, "Dışarıya çıktığımızda ona olan ilgi çok yoğun. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu normal değil." dedi.
Mertens, Manchester City'ye veda edecek olan Kevin De Bruyne ile ilgili kendisine sorulan soruya ise gündeme bomba gibi düşecek bir tepki verdi.
"De Bruyne sizden Napoli hakkında bilgi aldı mı?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını veren Belçikalı yıldız, hemen ardından gülümsemesine engel olamadı.
"NAPOLI'DE YAŞAYACAĞIM"
"Bu yaz Napoli'de Romelu Lukaku ile bir barbekü yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt ise emekliliğine dair planlarını açıklığa kavuşturdu: Umarım Napoli'de kalır. Futbolu bıraktığımda Napoli'de yaşayacağım. Böylece birçok akşam yemeği organize edebiliriz.
İşte Belçika basınında yer alan o haber...
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