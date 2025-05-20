CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Dries Mertens, dış basında verdiği bir röportaj ile gündem oldu. Emeklilik planlarına dair açıklama yapan Belçikalı yıldız, adı sarı kırmızılılar ile anılan Kevin De Bruyne ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıt ile de kafa karıştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 19:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

Sarı kırmızılı kulüp ile bir sezon daha devam edip etmeyeceği merak edilen isimlerden Dries Mertens, dış basına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

Tecrübeli oyuncunun Kevin De Bruyne sorusuna verdiği tepki ise gündeme bomba gibi düştü. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

"AKLIMDAN BİRÇOK ŞEY GEÇTİ"

Mertens, "Galatasaray'la gelen şampiyonluk daha önceki iki şampiyonluk kadar güzel miydi?" sorusuna "Daha da güzeldi." yanıtını verdi. Belçikalı yıldız ayrıca kutlamalarda yaşadığı duygusal anlar ile ilgili, "Ne yapacağımı bilmiyorum. O an aklımdan birçok şey geçti." dedi.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Ciro'nun Türkiye'de gördüğü ilgiye de dikkat çeken Mertens, "Dışarıya çıktığımızda ona olan ilgi çok yoğun. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu normal değil." dedi.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

Mertens, Manchester City'ye veda edecek olan Kevin De Bruyne ile ilgili kendisine sorulan soruya ise gündeme bomba gibi düşecek bir tepki verdi.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

"De Bruyne sizden Napoli hakkında bilgi aldı mı?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını veren Belçikalı yıldız, hemen ardından gülümsemesine engel olamadı.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

"NAPOLI'DE YAŞAYACAĞIM"

"Bu yaz Napoli'de Romelu Lukaku ile bir barbekü yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt ise emekliliğine dair planlarını açıklığa kavuşturdu: Umarım Napoli'de kalır. Futbolu bıraktığımda Napoli'de yaşayacağım. Böylece birçok akşam yemeği organize edebiliriz.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

İşte Belçika basınında yer alan o haber...

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe sol bekini Ada'ya kaptırdı!
DİĞER
Kuruluş Osman‘da Claudıus’un oyunu devrede! “Fetih yolunda sinsi planlar”
TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı
Fenerbahçe'ye süper kanat!
G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe sol bekini Ada'ya kaptırdı! F.Bahçe sol bekini Ada'ya kaptırdı! 18:26
F.Bahçeli isimden sosyal medyada flaş hamle! F.Bahçeli isimden sosyal medyada flaş hamle! 16:33
F.Bahçe'de Mourinho bilmecesi! F.Bahçe'de Mourinho bilmecesi! 16:16
Macaristan'ın İstiklal Marşı saygısızlığına ceza! Macaristan'ın İstiklal Marşı saygısızlığına ceza! 16:03
Hırvatistan Mijatovic'e emanet! Hırvatistan Mijatovic'e emanet! 15:51
G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif! G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif! 15:45
Daha Eski
Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! 15:10
Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! 14:48
Yusuf için Avrupa'dan resmi temas! Yusuf için Avrupa'dan resmi temas! 13:34
G.Saray'dan Silva için dev teklif! G.Saray'dan Silva için dev teklif! 12:47
Trabzonspor’dan tarihi hamle! Trabzonspor’dan tarihi hamle! 12:10
Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman? 12:01