TRANSFER HABERİ | Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sinyali! Galatasaray'a gelecek mi?

Tecrübeli oyuncunun Kevin De Bruyne sorusuna verdiği tepki ise gündeme bomba gibi düştü. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...

"AKLIMDAN BİRÇOK ŞEY GEÇTİ" Mertens, "Galatasaray'la gelen şampiyonluk daha önceki iki şampiyonluk kadar güzel miydi?" sorusuna "Daha da güzeldi." yanıtını verdi. Belçikalı yıldız ayrıca kutlamalarda yaşadığı duygusal anlar ile ilgili, "Ne yapacağımı bilmiyorum. O an aklımdan birçok şey geçti." dedi.