GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?
Galatasaray'ın Bellona Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan ettiği mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçikalı futbolcu, emeklilik sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
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Bu cevap taraftarlar arasında Mertens'in futbola devam edebilme ihtimalinin olduğu şeklinde algılandı.
Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren 38 yaşındaki Mertens, sarı kırmızılılarda çıktığı 144 maçta 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.
Takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mertens'in piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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