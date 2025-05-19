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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?

GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?

Galatasaray'ın Bellona Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan ettiği mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçikalı futbolcu, emeklilik sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:55
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GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?

Yıldız isim, futbola devam edip etmeme konusunda karar vermediğini söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?

Kutlamaların ardından gazetecilerin sorduğu "Futbola devam edecek misin?" şeklindeki soruya cevap veren Mertens "Bilmiyorum" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?

Bu cevap taraftarlar arasında Mertens'in futbola devam edebilme ihtimalinin olduğu şeklinde algılandı.

GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren 38 yaşındaki Mertens, sarı kırmızılılarda çıktığı 144 maçta 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens'ten flaş açıklama! Emekli mi oluyor?

Takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mertens'in piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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