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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Türkiye'nin en iyisi

Türkiye'nin en iyisi

UEFA Kupası’nın yıldönümünde İstanbul’a gelen Gheorghe Hagi, “Galatasaray çok iyi gidiyor. Türkiye’nin en iyisi. Kazanmak, şampiyon olmak zor ve muhteşem bir şeydir” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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Türkiye'nin en iyisi

Galatasaray'ın efsane 10 numarası Gheorghe Hagi, UEFA Kupası zaferinin yıldönümü için geldiği İstanbul'da DHA'ya konuştu. Hagi, 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandıkları dönemle ilgili, "Avrupa'nın en iyisini olmak, bu kupanın kazanılmasında geçen emeklerin hepsi çok özeldi. Herkes çok önemliydi. Başkandan başlayarak, teknik ekip, Florya'daki çalışanlar, hepimiz çok önemliydik. Galatasaray o dönem bir rüyasını, bir isteğini gerçekleştirdi. Avrupa'da bir kupa kazanmak muhteşem bir performanstı. O dönemi hatırlamakla elbette gurur duyuyoruz" diye konuştu.

OKAN BURUK'A ÖVGÜLER

Sarı kırmızılı ekibin Süper Lig'de üst üste şampiyonluklar kazandığını vurgulayan efsane 10 numara, "G.Saray çok iyi gidiyor. Takımda planlar çok iyi. Türkiye'nin en iyisi. Kazanmak, şampiyon olmak zor ve muhteşem bir şeydir. Diğer ekipler de çok iyi. Ümit ediyorum ki gelecekte Avrupa'da da iyi işler yaparlar. Okan Buruk takım arkadaşımdı. Altın ekibin bir parçasıydı. Kazanmak için savaşıyor. Kazanan bir mantaliteye sahip. Çok iyi arkadaşım. Ekip içinde muhteşem figürler gösteren bir arkadaşımızdı" ifadelerini kullandı.

POPESCU'DAN 'ÖZEL' MESAJ

Efsane futbolcular Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, GSYİAD'ın düzenlediği 17 Mayıs UEFA Kupası organizasyonuna katıldı. Popescu, UEFA Kupası'nın önemi için, "Kariyerimizin en üst düzy anıydı. O tarihte İstanbul'a döndüğümüzde bizi binlerce kişi karşılamıştı. Harika anlardı. Kariyerimizin zirvesiydi" diye konuştu.

MUSLERA EN İYİLERDEN&NBSP;

Hagi, Fernando Muslera'nın Galatasaray'da tarih yazdığını ifade ederek şunları söyledi: "Muslera Avrupa'nın en iyi kalecilerinden. Galatasaray'da tarih yazdı. Herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Onun sayesinde Galatasaray birçok maçta galip geldi. Her zaman, her şeyini veriyor. Bu yüzden Galatasaray'da uzun yıllar kaldı. Bence o herkesin kalbinde."

17 MAYIS KUTLAMASI

Türk futbolu ve Galatasaray tarihinde özel bir yeri olan UEFA Kupası şampiyonluğunun yıldönümünde özel bir kutlama yapıldı. 17 Mayıs 2000 yılında kazanılan tarihi başarının yıldönümünde Teknik Direktör Okan Buruk, Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu başta olmak üzere o dönemde kadroda yer alan eski yıldızlar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde buluştu. Eski yıldızlar, Kayserispor maçıyla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan futbolcularla da buluştu.

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