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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz dönemi renklerine bağladığı yıldız oyuncu için Ada'dan sürpriz bir talip çıktı. Bahsi geçen takımın sarı kırmızılıların oyuncu için henüz görüşme halindeyken yarış halinde olduğu takım olduğu bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:42
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray, sezonu çifte kupa ile kapatmak için geri sayımda.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Sarı kırmızılılar, taraftarlarına 5'inci yıldızı müjdelemeye hazırlanırken öte yandan yönünü yaz transfer dönemine çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda aynı başarılı grafiği çizmeyi planlayan Cimbom'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Florya yönetiminin Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasına yönelik temasları sürerken geçtiğimiz Ağustos ayında kadroya katılan bir başka yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

İşte o isim ve İngiltere'den kendisine talip olan takım...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Football Fan Cast'den derlediği habere göre Leeds United, Gabriel Sara için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan ekip, kadrosunu güçlendirmek üzere kapsamlı bir transfer listesi çıkardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Bu listede yer alan Gabriel Sara, 2022-2024 yılları arasında Norwich City'de forma giymiş olmasından dolayı İngiliz futboluna alışık bir isim olarak ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Ayrıca haberde, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Türkiye'de kendisini oldukça geliştirdiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Galatasaray ile geçtiğimiz yaz döneminde Gabriel Sara için verdiği transfer düellosunu kaybeden Leeds, oyuncunun fiyatındaki muhtemel artışa rağmen transferi tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Sara, 2 gol/9 asist katkısı sunmayı başardı.

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