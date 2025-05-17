TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yıldızına Ada kancası! Yeniden talip oldular
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz dönemi renklerine bağladığı yıldız oyuncu için Ada'dan sürpriz bir talip çıktı. Bahsi geçen takımın sarı kırmızılıların oyuncu için henüz görüşme halindeyken yarış halinde olduğu takım olduğu bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Florya yönetiminin Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasına yönelik temasları sürerken geçtiğimiz Ağustos ayında kadroya katılan bir başka yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.
İşte o isim ve İngiltere'den kendisine talip olan takım...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Football Fan Cast'den derlediği habere göre Leeds United, Gabriel Sara için harekete geçti.
Önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan ekip, kadrosunu güçlendirmek üzere kapsamlı bir transfer listesi çıkardı.
Bu listede yer alan Gabriel Sara, 2022-2024 yılları arasında Norwich City'de forma giymiş olmasından dolayı İngiliz futboluna alışık bir isim olarak ön plana çıktı.
Ayrıca haberde, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Türkiye'de kendisini oldukça geliştirdiği aktarıldı.
KESENİN AĞZI AÇILACAK
Galatasaray ile geçtiğimiz yaz döneminde Gabriel Sara için verdiği transfer düellosunu kaybeden Leeds, oyuncunun fiyatındaki muhtemel artışa rağmen transferi tamamlamak istiyor.
Bu sezon sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Sara, 2 gol/9 asist katkısı sunmayı başardı.
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