Buruk farkı

Galatasaray'ın başarısında sayısız faktör ön plana çıkıyor ama Aslan payını teknik direktör Okan Buruk alıyor. Her sezon sahada bir futbolcu performansıyla parlarken ligi avucunun içi gibi bilen Okan Buruk, futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük yaparken de farkını ortaya koyuyor. Daha önce parçalı formayı 11 sene terleten Okan Buruk, toplamda 15 kez kupa sevinci yaşadı. 7 Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de coştu.

Teknik direktörlük kariyerine 2013-14 sezonunda Elazığ ile başlayan başarılı çalıştırıcı ardından G.Antep, Sivas, Göztepe, Akhisar, Ç.Rize ve son olarak da G.Saray'ın başına geçti. İlk kupa sevincini 2017-18 sezonunda Akhisar'ın başında kupa finalinde F.Bahçe'yi yenerek elde eden Buruk, toplam 6 kupa kazandı. Pazar günü yedinci sevincini yaşamaya hazırlanan 52 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk ve hocalık kariyerindeki 22. kupasını kaldıracak. Buruk, 1 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası kazanırken, 4. Süper Lig Kupası'nı almaya hazırlanıyor.