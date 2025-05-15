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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın, 2025 Turkcell Süper Kupa'daki rakibi belli oldu. Yeni formatla oynanacak organizasyonda yarı final eşleşmeleri netleşti. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 10:57
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Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk kupasını müzesine götüren Galatasaray, Turkcell Süper Kupa 2025'teki rakibini de netleştirdi.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Sarı-kırmızılılar, yeni formatla düzenlenecek Süper Kupa yarı finalinde bir kez daha Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da kazanarak Süper Kupa yarı finaline kupa galibi unvanıyla katılma hakkı elde etti.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Eğer kupayı kaybetmiş olsaydı, sarı-kırmızılılar yarı finalde lig üçüncüsüyle eşleşecekti.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Yeni formata göre, Süper Kupa organizasyonu dört takımlı olacak.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası şampiyonu, lig şampiyonu, lig ikincisi ve lig üçüncüsü yarı finallerde kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Müsabakalar tarafsız sahada, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Finale kalan takımlar, 2026 Ocak ayında oynanacak olan Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Tarihler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Bu durumda, Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayacak takım yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşecek.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Ligde son 3 haftaya girilirken üçüncülük koltuğunda 58 puanla Beşiktaş oturuyor.

Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın 3.'lük yarışında en yakın rakibi ise 57 puanlı Reeder Samsunspor.

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