Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk kupasını müzesine götüren Galatasaray, Turkcell Süper Kupa 2025'teki rakibini de netleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, yeni formatla düzenlenecek Süper Kupa yarı finalinde bir kez daha Trabzonspor ile karşılaşacak.