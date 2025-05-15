Galatasaray’ın Süper Kupa’daki rakibi Trabzonspor oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın, 2025 Turkcell Süper Kupa'daki rakibi belli oldu. Yeni formatla oynanacak organizasyonda yarı final eşleşmeleri netleşti. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar…
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Eğer kupayı kaybetmiş olsaydı, sarı-kırmızılılar yarı finalde lig üçüncüsüyle eşleşecekti.
Yeni formata göre, Süper Kupa organizasyonu dört takımlı olacak.
Türkiye Kupası şampiyonu, lig şampiyonu, lig ikincisi ve lig üçüncüsü yarı finallerde kozlarını paylaşacak.
Müsabakalar tarafsız sahada, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Finale kalan takımlar, 2026 Ocak ayında oynanacak olan Süper Kupa finalinde karşılaşacak.
Tarihler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
Bu durumda, Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayacak takım yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşecek.
Ligde son 3 haftaya girilirken üçüncülük koltuğunda 58 puanla Beşiktaş oturuyor.
Beşiktaş'ın 3.'lük yarışında en yakın rakibi ise 57 puanlı Reeder Samsunspor.
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