GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise Mauro Icardi'nin Fernando Muslera'ya mesajı dikkat çekti. İşte Icardi'nin o mesajı… (GS spor haberleri)
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Maçın ardından Türkiye Kupası ile poz veren Muslera, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı gelirken takım arkadaşları da bu özel geceyi kutlamayı ihmal etmedi.
TORREIRA: "SONUNCUSU İÇİN GİDİYORUZ"
Lucas Torreira, kupa zaferi sonrası sosyal medya hesabından Muslera ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz!" ifadelerini kullandı.
Torreira'nın bu mesajı, şampiyonluk mücadelesindeki motivasyonu da gözler önüne serdi.
ICARDI'DEN VEDA MESAJI GİBİ YORUMLANAN PAYLAŞIM
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Muslera'nın paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi.
"Bir yıl daha" notunu düşen Icardi'nin bu ifadesi, bazı taraftarlarca Muslera'ya kalma çağrısı olarak bazılarınca ise olası vedaya dair bir işaret olarak yorumlandı.
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
MUSLERA'DAN ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ MESAJI
Karşılaşma sonrası duygularını dile getiren Muslera, "Takımı ve tüm çalışanları tebrik ederim. Galatasaray'da bir kupa daha kazanmak büyük onur. Büyük kaptan Bülent Korkmaz ile aynı sayıda kupa kaldırmak gurur verici. Bu bireysel değil, takım başarısı" dedi.
Tecrübeli kaleci, Süper Lig'deki şampiyonluk hedefiyle ilgili de Türkçe olarak, "Pazar günü inşallah 5. yıldızı alırız" sözleriyle camiaya mesaj gönderdi.
Muslera konuşmasının sonunda, "Hak ederek kazanıyoruz" diyerek sezon boyunca gösterilen emeğe vurgu yaptı.
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