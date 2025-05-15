CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise Mauro Icardi'nin Fernando Muslera'ya mesajı dikkat çekti. İşte Icardi'nin o mesajı… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 10:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, kulüp tarihindeki 19. Türkiye Kupası zaferini elde etti.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 18. kupasını kazanarak kulüp efsanesi Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

Türk futbol tarihinin en fazla kupa kaldıran isimlerinden biri olan Muslera, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

Maçın ardından Türkiye Kupası ile poz veren Muslera, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

Paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı gelirken takım arkadaşları da bu özel geceyi kutlamayı ihmal etmedi.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

TORREIRA: "SONUNCUSU İÇİN GİDİYORUZ"

Lucas Torreira, kupa zaferi sonrası sosyal medya hesabından Muslera ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

Torreira'nın bu mesajı, şampiyonluk mücadelesindeki motivasyonu da gözler önüne serdi.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

ICARDI'DEN VEDA MESAJI GİBİ YORUMLANAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Muslera'nın paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

"Bir yıl daha" notunu düşen Icardi'nin bu ifadesi, bazı taraftarlarca Muslera'ya kalma çağrısı olarak bazılarınca ise olası vedaya dair bir işaret olarak yorumlandı.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

MUSLERA'DAN ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ MESAJI

Karşılaşma sonrası duygularını dile getiren Muslera, "Takımı ve tüm çalışanları tebrik ederim. Galatasaray'da bir kupa daha kazanmak büyük onur. Büyük kaptan Bülent Korkmaz ile aynı sayıda kupa kaldırmak gurur verici. Bu bireysel değil, takım başarısı" dedi.

Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

Tecrübeli kaleci, Süper Lig'deki şampiyonluk hedefiyle ilgili de Türkçe olarak, "Pazar günü inşallah 5. yıldızı alırız" sözleriyle camiaya mesaj gönderdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hangi kanalda? K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hangi kanalda? 09:51
Trabzonspor 0-3 G.Saray | MAÇTAN KARELER Trabzonspor 0-3 G.Saray | MAÇTAN KARELER 09:44
Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı saat kaçta? Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı saat kaçta? 09:13
Bugünkü maçlar 15 Mayıs Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 15 Mayıs Perşembe 2025 08:57
Roma Açık'ta Zverev elendi Roma Açık'ta Zverev elendi 08:46
Usta yazardan G.Saray'a övgüler! Usta yazardan G.Saray'a övgüler! 08:44
Daha Eski
Tüyleri diken diken eden koreografi! Tüyleri diken diken eden koreografi! 01:42
Tüyleri diken diken eden koreografi! Tüyleri diken diken eden koreografi! 01:41
Okan Buruk: F.Bahçe deplasmanı... Okan Buruk: F.Bahçe deplasmanı... 01:32
Tekke'den hakem tepkisi! "Akılalmaz şekilde..." Tekke'den hakem tepkisi! "Akılalmaz şekilde..." 01:32
Osimhen'den flaş transfer sözleri! Osimhen'den flaş transfer sözleri! 01:31
Ziraat Türkiye Kupası, G.Saray'ın! Ziraat Türkiye Kupası, G.Saray'ın! 01:31