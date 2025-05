GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Muslera’ya dikkat çeken mesaj: “Bir yıl daha!”

TORREIRA: "SONUNCUSU İÇİN GİDİYORUZ" Lucas Torreira, kupa zaferi sonrası sosyal medya hesabından Muslera ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz!" ifadelerini kullandı.