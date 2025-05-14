TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Ancak İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre City yönetiminin, önümüzdeki sezon kadroda kapsamlı bir değişim yapma planı kapsamında Gündoğan için gelecek tekliflere açık olacağı öğrenildi.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro olan yıldız oyuncu için City'nin sembolik bir bonservis talep etmesi bekleniyor.