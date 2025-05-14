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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için sürpriz bir karar aldı. İngiliz kulübü, geçtiğimiz ay sözleşmesini uzattığı Türk asıllı Alman futbolcu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 15:13
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TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Premier Lig devi Manchester City'de, Galatasaraylıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

İngiliz kulübü, geçtiğimiz ay sözleşmesini uzattığı deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak yıllarca formasını giydiği Manchester City'ye geri dönen 34 yaşındaki futbolcunun kontratı kısa süre önce uzatılmıştı.

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Ancak İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre City yönetiminin, önümüzdeki sezon kadroda kapsamlı bir değişim yapma planı kapsamında Gündoğan için gelecek tekliflere açık olacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro olan yıldız oyuncu için City'nin sembolik bir bonservis talep etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

GÜNDOĞAN GALATASARAY HAYALİNİ GİZLEMEMİŞTİ

Türk asıllı Alman yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray taraftarı olduğunu ve kariyerinin sonunda sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Bu açıklamaları ve Manchester City'nin yeni kararı, sarı-kırmızılı taraftarları yeniden heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde İlkay Gündoğan'la temas kurması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar

Bu sezon City formasıyla toplam 47 maçta görev alan Gündoğan, 2 gol atıp 5 asist yaptı.

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