TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan için Galatasaray umudu! Manchester City'den beklenmedik karar
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için sürpriz bir karar aldı. İngiliz kulübü, geçtiğimiz ay sözleşmesini uzattığı Türk asıllı Alman futbolcu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Ancak İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre City yönetiminin, önümüzdeki sezon kadroda kapsamlı bir değişim yapma planı kapsamında Gündoğan için gelecek tekliflere açık olacağı öğrenildi.
Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro olan yıldız oyuncu için City'nin sembolik bir bonservis talep etmesi bekleniyor.
GÜNDOĞAN GALATASARAY HAYALİNİ GİZLEMEMİŞTİ
Türk asıllı Alman yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray taraftarı olduğunu ve kariyerinin sonunda sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade etmişti.
Bu açıklamaları ve Manchester City'nin yeni kararı, sarı-kırmızılı taraftarları yeniden heyecanlandırdı.
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde İlkay Gündoğan'la temas kurması bekleniyor.
Bu sezon City formasıyla toplam 47 maçta görev alan Gündoğan, 2 gol atıp 5 asist yaptı.
Takımın önemli rotasyon oyuncularından biri olarak görev alan tecrübeli isim, kulüpte geçirdiği 8 sezonda 5 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil birçok kupa kaldırdı.
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