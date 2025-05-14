Trabzonspor her kupaya adaydır

Trabzonspor Teknik dDrektörü Fatih Tekke, "Zor günler geçirdik, taraftarı üzdük. Belki en problemli anda bizi çağırdılar ve geldik" diyerek takımın zorlu süreçten geçtiğini ifade etti. Tekke, "Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor" dedi. Tekke, "Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek, puan alabilirdik. Memnun olduğum yönler de var. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız" şeklinde konuştu.