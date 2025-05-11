Galatasaray'da 25. Şampiyonluk coşkusu başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında kazanırken galibiyet yolunda Abdülkerim Bardakcı'nın enfes kafa golü etkili oldu. Deneyimli stoper karşılaşmanın 66. dakikasında Sara'nın kullandığı kornerde rakip savunmacılarının arasından müthiş sıyrılıp adeta forvetleri andıran bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Bu golle beraber rahatlayan Aslan, hem kritik 3 puanın sahibi oldu hem de 5. yıldıza çok yaklaştı.

30 MAÇ SONRA SEVİNÇ

Abdülkerim Bardakcı, gol hasretini de bitirdi. Milli futbolcu en son 5. haftada Çaykur Rizespor'la RAMS Park'taki maçta ağları havalandırmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, deplasmanda da son olarak 4. haftada Adana Demirspor karşısında gol mutluluğu yaşamıştı. Tam 30 maç sonra ligde sevinen Abdülkerim, bu sezon 3 gol, 2 asistlik performansıyla toplamda 5 gole direkt etki etti. Abdülkerim Bardakcı aynı zamanda Galatasaray formasıyla üst üste 3. şampiyonluğuna çok yaklaştı.

NECATİ ATEŞ'TEN SONRA İLK KEZ

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Necati Ateş'ten bu yana Trabzonspor deplasmanında kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Necati Ateş, Nisan 2012'de bordomavililere karşı dış sahada kafa golüyle sevinmişti.

BIR ADIM KALDI

Galibiyetin mimarlarından Abdülkerim Bardakcı, "Şampiyonluk maçlarından biriydi benim için. Allah'ın izniyle kazandık. İkinci yarıda daha iyi futbol oynadık ve kazandık. Şampiyonluk için bir adım kaldı ve onu da haftaya taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz" dedi. Duran top başarısına değinen Abdülkerim "Duran topları sürekli çalışıyoruz. Rakibe göre farklı taktiklerimiz var. Orta açanlar da önemli. Bunlar iyi orta açınca bize de dokunmak kalıyor" diye ekledi.

DEPLASMANIN EN BAŞARILISI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde deplasmanda en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor. 17 deplasman mücadelesinde 14 galibiyet alan sarı-kırmızılılar yüzde 82'lik kazanma oranı yakaladı. Cimbom bu sezon sadece Beşiktaş deplasmanında yenilgi aldı.

ABDÜLKERIM FARKI

Süper Lig'de 2021-22 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncular arasında Abdülkerim Bardakcı da bulunuyor. Milli stoper bu süre zarfında tam 11 kafa golü atarak en iyiler arasında yer aldı. Abdülkerim'in önünde 12 kafa golüyle Mauro İcardi ve 15 golle Mame Thiam bulunuyor.