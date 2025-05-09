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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Arda Turan Shaktar Donetsk'le anlaşma sağladı!

Arda Turan Shaktar Donetsk'le anlaşma sağladı!

Son dakika spor haberleri: Eyüpspor ile büyük bir çıkış yakalayan Arda Turan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında 38 yaşındaki teknik direktörün yeni takımını duyurdular.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 16:43
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Arda Turan Shaktar Donetsk'le anlaşma sağladı!

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Arda Turan takımdan ayrılabilir.

HT Spor'da yer alan habere göre Arda Turan, Ukrayna Ligi takımlarından Shaktar Donetsk'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Anlaşmanın tamamlanması halinde gelecek sezondan itibaren genç teknik direktör Shaktar Donetsk'i çalıştıracak.

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023 yılından bu yana İstanbul ekibinde görev yapıyor.

Eyüpspor'un başında 81 maça çıkan Turan, bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 yenilgi elde etti.

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