TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Yıldız isimden gelen o haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli mutlu etti. İşte detaylar...
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Takvim'in haberine göre Cimbom yıldız isimle sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın futbolcu için resmi açıklamaları önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki futbolcunun maaşında da iyileştirme yapılacak.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun sarı-kırmızılılar ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.
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