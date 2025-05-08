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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Yıldız isimden gelen o haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli mutlu etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 16:05
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...

Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde 5. yıldızı takmaya çok yakın.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...

Cimbom, şampiyonluk için gün sayarken bu başarıda bazı futbolcular performanslarıyla bir hayli öne çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...

O oyunculardan birisi de Barış Alper Yılmaz. 24 yaşındaki futbolcudan son olarak Galatasaraylı taraftarları sevindiren haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...

Takvim'in haberine göre Cimbom yıldız isimle sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...

Galatasaray'ın futbolcu için resmi açıklamaları önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki futbolcunun maaşında da iyileştirme yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sevinci! Sözleşmesi...

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun sarı-kırmızılılar ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

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