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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 2 kupayı istiyoruz

2 kupayı istiyoruz

Okan Buruk, çifte zafer hedefi için, “4 maç var, 1 kupa maçı var. 2 kupayı kazanmak istiyoruz. Enerji ve konsantrasyon çok yüksek” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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2 kupayı istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor galibiyetini değerlendirdi. Okan Buruk, "Önemli bir galibiyet aldık, şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Mayıs ayı bizim için değerli. Önümüzde 4 maç daha var. 1 kupa maçı var. 2 kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımızın performansları, enerji ve konsantrasyonları çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz" diye konuştu. Tek üzüntülerinin Eren Elmalı'nın sakatlığı olduğunu aktaran Buruk, "Çok erken 4-0'a geldi maç. Sivasspor gibi bir takıma karşı attığımız erken goller oyunu daha rahat oynamamızı sağladık. Sakatlık risklerini, kart risklerini azaltmaya çalıştık erken gelen skorla. Tek sıkıntımız Eren'le ilgili oldu. 1-2 gün içinde belli olur durumu" yorumunda bulundu.

ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ

Sivasspor karşısında Galatasaray sahaya çift forvetle çıktı. Gabriel Sara'yı riske etmek istemeyen Okan Buruk, Alvaro Morata'yı ilk 11'de kullandı. 4-4-2 sistemine dönen Buruk, Osimhen-Morata ikilisini hücum hattında kullandı. Morata ligde dördüncü kez bir maça ilk 11'de başladı. Öte yandan sağ bekte Roland Sallai yer alırken, kupadaki Konyaspor ve ligdeki Eyüpspor maçlarında forma giymeyen Barış Alper Yılmaz da ilk 11'de yer aldı. Defansta Sanchez-Abdülkerim, orta sahada da Lemina-Torreira ikilisi bozulmadı.

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