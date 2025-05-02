Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...
Son dakika GS haberleri... Arjantin basınından Galatasaray ile ilgili güne bomba gibi düşen iddia. Sarı kırmızılı taraftarlar arasında duyan şaşkına döndü. Başroldeki isim: Mauro Icardi! İşte ayrıntılar...
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Yıldız futbolcu 7 Kasım 2024'te, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettikleri maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespitiyle sezonu kapatmıştı.
O tarihten bu yana da yeşil sahalara dönemeyen Icardi, kariyeri boyunca ilk kez bu kadar uzun süre yeşil sahalara dönemedi.
Sakatlığını daha kısa sürede de atlatabildiği düşüncesi ile bazı çevreler Icardi'nin bu zamanı iyi değerlendirmediğini öne sürerken konuyla ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.
FESİH İDDİASI
Arjantin basınından gazeteci Juan Etchegoyen, Galatasaray'ın, Mauro Icardi'ye artık Türkiye'ye gelmesi yönünde uyarı verdiğini ve birkaç gün içinde İstanbul'a dönmemesi durumunda yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedebileceğini iddia etti.
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