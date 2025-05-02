Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

O tarihten bu yana da yeşil sahalara dönemeyen Icardi, kariyeri boyunca ilk kez bu kadar uzun süre yeşil sahalara dönemedi.

Sakatlığını daha kısa sürede de atlatabildiği düşüncesi ile bazı çevreler Icardi'nin bu zamanı iyi değerlendirmediğini öne sürerken konuyla ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.