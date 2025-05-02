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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

Son dakika GS haberleri... Arjantin basınından Galatasaray ile ilgili güne bomba gibi düşen iddia. Sarı kırmızılı taraftarlar arasında duyan şaşkına döndü. Başroldeki isim: Mauro Icardi! İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 15:10
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Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

Tüm hesaplarını ve konsantrasyonunu sezonu şampiyonlukla bitirmek üzere yapan Galatasaray'ın hemen her açıdan konsantrasyonu etkileyecek bir olumsuzluğa tahammülü yok.

Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

Teknik Direktör Okan Buruk ve teknik heyet, oyuncuların mental ve fiziksel sağlıkları için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

Bu yönde de sakatlığı yanı sıra özel hayatı ile ilgili de çalkantılı bir sürece giren Mauro Icardi, teknik heyetin izniyle ülkesi Arjantin'de tedavi görmeye başlamıştı.

Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

Yıldız futbolcu 7 Kasım 2024'te, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettikleri maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespitiyle sezonu kapatmıştı.

Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

O tarihten bu yana da yeşil sahalara dönemeyen Icardi, kariyeri boyunca ilk kez bu kadar uzun süre yeşil sahalara dönemedi.

Güne bomba gibi düşen iddia! Galatasaray ve Mauro Icardi...

Sakatlığını daha kısa sürede de atlatabildiği düşüncesi ile bazı çevreler Icardi'nin bu zamanı iyi değerlendirmediğini öne sürerken konuyla ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.

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