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Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine sık sık gelen Archie Brown'dan bu konu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Brown'un sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 16:02
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Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine sık sık gelen Archie Brown'dan transfer sorusuna yanıt geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...

Soru: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydınız. Jose Mourinho ile çalışma konusunda tereddüt mü ettiniz?

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...

"Transfermarkt'a konuşan Brown, "Transfer dedikodularına ve ilgiye dikkat etmem gereken tek zaman, benim için somut bir şeyin masada olduğu zamandır."

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...

"Ancak o zaman bir şeyin gerçek olduğunu anlayabilir ve o kulübün size uygun olup olmadığını ve orada bir sözleşme imzalayıp imzalayamayacağınızı düşünebilirsiniz."

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...

"Ama burada işler o kadar ileri gitmedi, dolayısıyla düşünecek ya da dikkat edecek bir şey de yoktu. Tüm bu söylentiler beni rahatsız ediyor çünkü bazen çok fazla enerji harcadığımı hissediyorum ve bu enerjiyi futboluma harcayamıyorum."

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...

"Ama şu ana kadar yaptığım seçimlerden memnunum." ifadelerini kullandı.

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