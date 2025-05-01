Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Archie Brown'tan transfer açıklaması...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemine sık sık gelen Archie Brown'dan bu konu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Brown'un sözleri... BJK SPOR HABERLERİ
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"Ancak o zaman bir şeyin gerçek olduğunu anlayabilir ve o kulübün size uygun olup olmadığını ve orada bir sözleşme imzalayıp imzalayamayacağınızı düşünebilirsiniz."
"Ama burada işler o kadar ileri gitmedi, dolayısıyla düşünecek ya da dikkat edecek bir şey de yoktu. Tüm bu söylentiler beni rahatsız ediyor çünkü bazen çok fazla enerji harcadığımı hissediyorum ve bu enerjiyi futboluma harcayamıyorum."
"Ama şu ana kadar yaptığım seçimlerden memnunum." ifadelerini kullandı.
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