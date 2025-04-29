CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da dikkat çekici bir transfer gelişmesi yaşandı. Ligde bitime beş hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede bulunan sarı-kırmızılılarda, sezonun flaş isimlerinden Gabriel Sara'ya İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 15:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALP ÜLGENALP
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'de bitime beş hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, İngiltere Premier Lig devi Manchester City bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Gabriel Sara'yı transfer listesine ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Pep Guardiola liderliğinde yeni bir yapılanmaya hazırlanan Manchester City, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Bu doğrultuda harekete geçen İngiliz temsilcisinin, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile ilk temaslarını kurduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Kulüp içinde Gabriel Sara'nın oyun tarzı ve çok yönlü yapısının büyük beğeni topladığı belirtilirken özellikle hücum rotasyonunu derinleştirmek amacıyla transferinin düşünüldüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Sürecin önümüzdeki haftalarda daha da hız kazanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Norwich City'den 18 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a katılan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 41 resmi maçta görev alırken 2 gol atıp 8 asist yaparak önemli bir katkı sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu

Transfermarkt verilerine göre Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi!
G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
ZTK FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
G.Saray'a Sacha Boey müjdesi!
G.Saray'da Lunin ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan G.Saray'a para cezası PFDK'dan G.Saray'a para cezası 15:47
G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu 15:19
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı 15:06
Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS play-off final maçı detayları! Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS play-off final maçı detayları! 14:29
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı izle! Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı izle! 14:12
Çalımbay: G.Saray'dan puan almamız gerekiyor Çalımbay: G.Saray'dan puan almamız gerekiyor 14:05
Daha Eski
G.Saray'da Lunin ısrarı! G.Saray'da Lunin ısrarı! 13:47
Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... 13:24
Beşiktaş, F.Bahçe mesaisine devam etti Beşiktaş, F.Bahçe mesaisine devam etti 12:52
Solskjaer: Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum Solskjaer: Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum 12:49
G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! 12:42
En-Nesyri'den ayrılık planı! En-Nesyri'den ayrılık planı! 12:20