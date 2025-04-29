GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester City'den Gabriel Sara harekatı! İlk temas kuruldu
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da dikkat çekici bir transfer gelişmesi yaşandı. Ligde bitime beş hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede bulunan sarı-kırmızılılarda, sezonun flaş isimlerinden Gabriel Sara'ya İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Bu doğrultuda harekete geçen İngiliz temsilcisinin, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile ilk temaslarını kurduğu öğrenildi.
Kulüp içinde Gabriel Sara'nın oyun tarzı ve çok yönlü yapısının büyük beğeni topladığı belirtilirken özellikle hücum rotasyonunu derinleştirmek amacıyla transferinin düşünüldüğü ifade edildi.
Sürecin önümüzdeki haftalarda daha da hız kazanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Norwich City'den 18 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a katılan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 41 resmi maçta görev alırken 2 gol atıp 8 asist yaparak önemli bir katkı sundu.
Transfermarkt verilerine göre Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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