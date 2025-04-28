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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

Okan Buruk önderliğinde Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, hata yapmayarak sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor. Cimbom'da diğer yandan gelecek sezonun transfer planlamaları başlarken gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 15:51
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Süper Lig'deki 25. galibiyetini aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

Sezonda 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 80'e çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

PUAN FARKI YENİDEN 5

Galatasaray, İkas Eyüpspor'u yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

Sarı-kırmızılılar, 5 puan geride girdiği 33. haftada dün deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Bundan 1 gün sonra İkas Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık sürecinde sırasıyla Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) maçlarını oynayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yverdon takımında forma giyen 24 yaşındaki Malili orta saha Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre oyuncuyla ön görüşmelerin başladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek

Moussa Baradji, bu sezon Yverdon formasıyla 24 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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