TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a sürpriz orta saha! İsviçre'den gelecek
Okan Buruk önderliğinde Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, hata yapmayarak sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor. Cimbom'da diğer yandan gelecek sezonun transfer planlamaları başlarken gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
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PUAN FARKI YENİDEN 5
Galatasaray, İkas Eyüpspor'u yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.
Sarı-kırmızılılar, 5 puan geride girdiği 33. haftada dün deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Bundan 1 gün sonra İkas Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e yükseltti.
Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık sürecinde sırasıyla Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) maçlarını oynayacak.
Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yverdon takımında forma giyen 24 yaşındaki Malili orta saha Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre oyuncuyla ön görüşmelerin başladığı aktarıldı.
Moussa Baradji, bu sezon Yverdon formasıyla 24 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Merkez orta saha hattında görev yapan Moussa Baradji, ön libero ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
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