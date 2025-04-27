Roland Sallai: En önemlisi takımın hedefi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda İkas Eyüpspor'u 5-1'lik farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaran Roland Sallai, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Roland Sallai'nin sözleri...

"MAÇ MAÇ ODAKLANIYORUZ"

"Tabii ki mutluyuz galibiyet için. Hedefimiz galibiyetti. Maç maç odaklanıyoruz, şimdi bir sonraki maça odaklanacağız."

"EN ÖNEMLİSİ TAKIMIN HEDEFİ"

"Çok büyük oyunculardan oluşan bir takımız. En önemlisi takımın hedefi. Biz her seferinde daha ileriye götürmeye çalışıyoruz takımı."