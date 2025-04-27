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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Roland Sallai: En önemlisi takımın hedefi

Roland Sallai: En önemlisi takımın hedefi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelede 1 gole imza atan Roland Sallai maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Sallai'nin açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:32
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Roland Sallai: En önemlisi takımın hedefi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda İkas Eyüpspor'u 5-1'lik farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaran Roland Sallai, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Roland Sallai'nin sözleri...

"MAÇ MAÇ ODAKLANIYORUZ"

"Tabii ki mutluyuz galibiyet için. Hedefimiz galibiyetti. Maç maç odaklanıyoruz, şimdi bir sonraki maça odaklanacağız."

"EN ÖNEMLİSİ TAKIMIN HEDEFİ"

"Çok büyük oyunculardan oluşan bir takımız. En önemlisi takımın hedefi. Biz her seferinde daha ileriye götürmeye çalışıyoruz takımı."

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