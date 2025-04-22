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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçına Polonyalı VAR hakemi!

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçına Polonyalı VAR hakemi!

Son dakika Galatasaray haberi | Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması belli oldu. İşte karşılaşmanın VAR hakemi... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 12:14
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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçına Polonyalı VAR hakemi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik mücadelede VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk'i görevlendirdi .

22 Nisan Salı günü saat 20.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçta orta hakemlik görevini Malatya bölgesinden Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak, dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak.

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