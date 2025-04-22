TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçına Polonyalı VAR hakemi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ataması belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik mücadelede VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk'i görevlendirdi .
22 Nisan Salı günü saat 20.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçta orta hakemlik görevini Malatya bölgesinden Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak, dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak.