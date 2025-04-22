CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hedefindeki yıldız futbolcu için beklenmedik bir haber aldı. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan oyuncunun, kulübünde kalacağı resmen açıklandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 15:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

Sarı kırmızılılar yeni sezonda yine iddialı isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

Bu doğrultuda Cimbom, Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki orta sahası Granit Xhaka'yı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

Ancak Aslan'a transferde şok bir haber geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Blick'e açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

Xhaka ile ilgili iddialar hakkında konuşan Carro, "Kendisinden çok memnunuz"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

"Onu bırakmayı düşünmüyoruz" dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

Böylelikle Galatasaray'da Xhaka defteri şu an için kapanmış oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı

BU SEZON 46 MAÇA ÇIKTI!

Granit Xhaka bu sezon Alman ekibinde toplam 46 müsabakada görev aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Trabzonspor’da sakatlık şoku! 15:08
Barcelona-Mallorca maçı ne zaman? Barcelona-Mallorca maçı ne zaman? 14:44
Valencia-Espanyol maçı ne zaman? Valencia-Espanyol maçı ne zaman? 14:13
F.Bahçe'den Dzeko kararı! F.Bahçe'den Dzeko kararı! 14:06
Al Wahda-Al Ahli maçı ne zaman? Al Wahda-Al Ahli maçı ne zaman? 14:00
Damac FC-Al Nassr maçı ne zaman? Damac FC-Al Nassr maçı ne zaman? 13:55
Daha Eski
Konyaspor-G.Saray maçı detayları! Konyaspor-G.Saray maçı detayları! 13:47
G.Saray'dan Leverkusen çıkarması! G.Saray'dan Leverkusen çıkarması! 12:57
G.Saray'da kombine yenileme fiyatları! G.Saray'da kombine yenileme fiyatları! 12:51
F.Bahçe'de flaş Mourinho gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Mourinho gelişmesi! 12:31
Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman? Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı ne zaman? 12:29
F.Bahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! F.Bahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! 12:19