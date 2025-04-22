TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Xhaka şoku! Leverkusen kapıları kapattı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hedefindeki yıldız futbolcu için beklenmedik bir haber aldı. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan oyuncunun, kulübünde kalacağı resmen açıklandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Ancak Aslan'a transferde şok bir haber geldi. İşte detaylar...
"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Blick'e açıklamalarda bulundu.
Xhaka ile ilgili iddialar hakkında konuşan Carro, "Kendisinden çok memnunuz"
"Onu bırakmayı düşünmüyoruz" dedi.
Böylelikle Galatasaray'da Xhaka defteri şu an için kapanmış oldu.
BU SEZON 46 MAÇA ÇIKTI!
Granit Xhaka bu sezon Alman ekibinde toplam 46 müsabakada görev aldı.
İsviçreli yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asisitle oynadı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Xhaka'nın, kulübüyle olan kontratı 2028'de bitecek.
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