TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak
Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, son olarak ayrılık iddialarıyla gündeme gelen yıldız ismi takımda tutma kararı aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Bodrum maçında sarı-kırmızılı ekip adına karşılaşmanın ilk golünü atan Lucas Torreira hakkında önemli bir karar alındı.
Uruguaylı futbolcuya Arjantin'in dev takımlarından Boca Juniors'ın ilgisinin olduğuna yönelik haberler daha önce basında yer almıştı.
Sabah'ta yer alan haberde Galatasaray'ın, Torreira ile yola devam etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Haberin devamında ise sarı-kırmızılı ekipten bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazandığı belirtilen yıldız futbolcunun ücretine iyileştirme yapılmasının da gündemde olduğu vurgulandı.
Galatasaray ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki isim, mevcut sezonda sarı-kırmızılı formayı 42 maçta giyerken 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.
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