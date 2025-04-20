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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, son olarak ayrılık iddialarıyla gündeme gelen yıldız ismi takımda tutma kararı aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 14:19
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Bu karşılaşmayla birlikte ligde 77 puana yükselen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir maçtan daha galibiyetle ayrılmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Öte yandan Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Bodrum maçında sarı-kırmızılı ekip adına karşılaşmanın ilk golünü atan Lucas Torreira hakkında önemli bir karar alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Uruguaylı futbolcuya Arjantin'in dev takımlarından Boca Juniors'ın ilgisinin olduğuna yönelik haberler daha önce basında yer almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Sabah'ta yer alan haberde Galatasaray'ın, Torreira ile yola devam etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Haberin devamında ise sarı-kırmızılı ekipten bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazandığı belirtilen yıldız futbolcunun ücretine iyileştirme yapılmasının da gündemde olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız futbolcusuyla 'devam' demeye hazırlanıyor! Maaşında iyileştirme yapılacak

Galatasaray ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki isim, mevcut sezonda sarı-kırmızılı formayı 42 maçta giyerken 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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